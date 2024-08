Svelata la data di uscita di Stray su Nintendo Switch assieme a un nuovo gameplay trailer

L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer, che mostra un mix di sequenze di gameplay che presentano varie ambientazioni, in aggiunta ad alcuni degli altisonanti riconoscimenti della stampa internazionale per questa avventura felina.

Un'avventura con una prospettiva diversa dal solito

Stray è stato pubblicato inizialmente su PS5, PS4 e PC (Steam) il 19 luglio nel 2022, con a seguire le versioni Xbox Series X|S e One il 10 agosto dello scorso anno. Mancava all'appello giusto la versione Nintendo Switch, che finalmente è in dirittura d'arrivo.

Per chi non sapesse di cosa si tratta, Stray è un action adventure in terza persona in cui vestiamo i panni di un gatto e ambientato tra le strade al neon di una cybercittà decadente. Per questo motivo le fasi esplorative, i combattimenti e la risoluzione di enigmi propongono meccaniche piuttosto particolari e incentrate sull'agilità del felino e l'uso di alcuni gadget tecnologici, cosa che ha generato molto interesse intorno al titolo fin dal suo annuncio. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di Stray.