Warner Bros. Games tra vendite e IP date in licenza? La conseguenza potrebbe essere la chiusura di team

Warner Bros. Games potrebbe essere venduta, almeno in parte, secondo un report del Financial Times. La testata ha infatti svelato che la compagnia madre - Warner Bros. Discovery - sta considerando l'idea di vendere parti "minori" della società , compresa una parte della divisione videoludica e una emittente polacca (TVN).

Chi vorrebbe comprare questi team?

Attualmente la situazione di Warner Bros. Games è complicata. Se da un lato negli anni sono arrivati giochi di successo, come la saga di Mortal Kombat e, soprattutto, il recente Hogwarts Legacy, dall'altro ci sono stati vari investimenti che non paiono aver portato risultati particolarmente positivi - come Multiversus - e progetti che fatichiamo a non definire veri insuccessi come Suicide Squad Kill the Justice League.

Hogwarts Legacy è uno dei grandi successi di Warner Bros. Games

Una vendita parziale dei team di sviluppo che fanno parte della divisione videoludica di Warner Bros. Discovery mirerebbe chiaramente a eliminare quegli studio che negli anni hanno fatto fatica, ma che di conseguenza risultano meno interessanti.

Inoltre, la verità è che il grosso valore di WB Games, ora come ora, non è tanto nei suoi team (Netherealms a parte, visto che un team esperto di picchiaduro potrebbe fare gola ad alcuni grandi editori) quanto più nelle IP alle quali la compagnia ha accesso.

La strada migliore, secondo quando indicato da CEO di WBD, pare essere quella di dare in licenza tali IP così da correre meno rischi in caso di fallimento e guadagnare qualcosa per supportare alcuni progetti interni. Quali potrebbero essere? Giochi free to play, sulla base delle dichiarazioni dell'amministratore delegato.

Il problema in tutto questo è che se quella fetta di WB Games che potrebbe finire in vendita sarebbe di scarso interesse per molti. Anni fa Microsoft o persino Embracer avrebbero potuto fare una grossa offerta per l'intero pacchetto, ma ora come ora entrambe le compagnia non sembrano avere la possibilità e la volontà di buttarsi in una campagna acquisti. C'è sempre Take-Two, che in passato era sembrata interessata all'acquisizione, ma che potrebbe aver oramai cambiato idea.

Una conseguenza potrebbe essere che, vista l'impossibilità di vendere certi team, WBD decida semplicemente di licenziare personale e chiudere interi studio. Speriamo che non sia ciò che accadrà.