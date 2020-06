The Last of Us 2: il trailer della storia rifatto con i LEGO è tutto da guardare

Il canale YouTube Pavesome Films ha pubblicato il trailer della storia di The Last of Us 2 completamente rifatto con i LEGO. Quella di riprodurre film celebri, trailer e quant'altro con i LEGO è una specialità del canale, gestito da Pavel Prokhorov, dove possiamo trovare filmati dedicati a film quali Django Unchained, Kill Bill, Captain America, Pirati dei Caraibi e altri ancora.

Il rifacimento del trailer della storia di The Last of Us 2 con i LEGO è tutto da vedere, perché riproduce ogni singola scena rendendo quasi divertente la brutale violenza dell'originale. In effetti come non sorridere di fronte a un cavallo di LEGO sbudellato? Per chi fosse interessato, il filmato si trova in testa alla notizia.

Sviluppato da Naughty Dog, The Last of Us 2 è una delle ultime grandi esclusive per PS4. Il 12 giugno, giorno della scadenza dell'embargo imposto da Sony, sarà possibile leggerne le recensioni, mentre il 19 giugno tutti i giocatori potranno acquistarlo e giocarci per conto loro.

Dopo The Last of Us 2 mancherà solo Ghost of Tsushima a completare questa generazione, almeno per quel che riguarda le esclusive. Di giochi in uscita per PS4 ce ne sono ancora tantissimi, considerando quante unità ha venduto e la politica cross-gen che sarà adottata dai multipiattaforma.