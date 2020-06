The Last of Us 2, ecco la durata stimata per arrivare alla fine

Qual è la durata di The Last of Us 2? Pare che per finirlo ci vorranno tra le 25 e le 30 ore. Il dato è emerso da un lungo articolo di GQ Magazine in cui è stato intervistato Neil Druckmann, il game director, e in cui sono stati riportate alcune informazioni interessanti su quello che si preannuncia come il gioco più grande mai fatto da Naughty Dog.

In realtà già in passato si era parlato di una longevità simile per The Last of Us 2, ma ora è arrivato un dato più concreto. Halley Gross, uno degli sceneggiatori del gioco, aveva parlato di una durata doppia rispetto a quella del primo capitolo, facendo quindi ipotizzare una longevità tra le 20 e le 22 ore.

Naturalmente va considerato che le stime degli sviluppatori sono sempre fatte per eccesso e che, quindi, un giocatore particolarmente rapido potrebbe farcela anche in meno tempo. Del resto moltissimo dipenderà da come si imposterà il gioco, quindi dal livello di difficoltà selezionato e dalle varie opzioni attivate. Quindi considerate le 25-30 ore come un valore medio e nulla più.

Per il resto vi ricordiamo che The Last of Us 2 è una delle due ultime grandi esclusive per PS4 (l'altra è Ghost of Tsushima). Come già riportato, il 12 giugno, giorno della scadenza dell'embargo imposto da Sony, sarà possibile leggerne le recensioni, mentre il 19 giugno tutti i giocatori potranno acquistarlo e giocarci per conto loro.