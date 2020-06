PS5, l'interfaccia della console di Sony compare in questi brevetti

Alcuni brevetti di PS5 comparsi in rete mostrano come potrebbe essere l'interfaccia della console next-gen di Sony. Il nuovo sistema operativo sembra funzionare in maniera piuttosto simile a quanto visto su PlayStation 4, con qualche differenza legata principalmente al machine learnig.

I nuovo brevetti di Sony mostrano come dovrebbe essere la nuova interfaccia di PS5. Ad una prima occhiata il sistema operativa sembra molto simile a quello di PlayStation 4, con tutte le icone organizzate in linea e le opzioni che "esplodono" nella parte dello schermo sottostante.

Quello che emerge da questi brevetti è la presenza e come funziona quell'intelligenza artificiale basata sul machine learning che dovrebbe suggerire automaticamente ai giocatori come superare un determinato punto di un gioco o come sbloccare un trofeo. Ve ne avevamo parlato in questa occasione.

Da questi brevetti si vede come l'icona del gioco mostrerà le nostre statistiche (come uccisioni, i punti e il livello), ma darà anche la possibilità di accedere direttamente a consigli video o testuali per raggiungere determinati obiettivi di gioco. Il sistema sembra riuscire a calcolare automaticamente cosa mostrare, studiando il modo in cui giochiamo per offrire consigli non solo su dove andare, ma anche sui tasti da premere.

Il gameplay sarà estratto dalle partite di altri giocatori che sono riusciti a superare con successo il medesimo punto e basterà premere un pulsante per consultare questo filmato prima di gettarsi nella partita.

Per il resto sembra tutto piuttosto familiare, nonostante le icone schematizzate non facciano capire se ci sono grosse differenze per quanto riguarda lo stile o i colori di questa interfaccia.

Domani, comunque, dovremmo saperne di più: la conferenza di Sony è alle porte e speriamo vengano mostrati questo come tanti altri dettagli su PlayStation 5. Noi seguiremo l'evento con una lunga maratona diretta: restate con noi.