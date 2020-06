Nintendo Switch, molti video in arrivo questa settimana, secondo una PornHub Producer

Nintendo Switch vedrà alcuni annunci questa settimana, fatti tramite dei video, almeno questo è ciò che ha riportato la sempre informatissima HotGirlVideos, che nella sua biografia twitter si definisce "#Sexworker, PornHub Producer and #Nintendo Enthusiast".

La nostra ha anche ricevuto informazioni su di un possibile nuovo trailer di The Legend of Zelda: Breath of The Wild 2: sostanzialmente la sua fonte le ha detto che Nintendo ha cambiato più volte i suoi piani in merito per via della pandemia di COVID-19 attualmente in atto.

I video di cui parla potrebbero essere parte di ciò che la casa di Mario aveva programmato per l'E3 2020, ma non c'è alcuna certezza in merito. Comunque sia vedremo se ha ragione o meno. In effetti Nintendo qualche annuncio dovrebbe farlo, visto che non è ancora noto cosa aspetta ai possessori di Nintendo Switch per questo inverno.