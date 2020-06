Kao the Kangaroo: Round 2 gratis su Steam

Tate Multimedia ha deciso di dare gratis su Steam Kao the Kangaroo: Round 2, per festeggiare l'annuncio dello sviluppo di un nuovo capitolo della serie. L'offerta durerà fino al 14 giugno 2020, quindi sbrigatevi a riscattare il gioco.

Kao the Kangaroo è un personaggio poco noto dalle nostre parti, ma molto amato in Polonia, la sua terra natale. Il primo episodio uscì nel 2000 per Sega Dreamcast e PC, poi la serie fu traghettata su PS2, Xbox, PC e GameCube proprio con Kao the Kangaroo: Round 2, quindi uscirono due titoli minori, uno per PSP, chiamato Kao Challengers, e uno per PC chiamato Kao the Kangaroo: Mystery of the Volcano. La serie è stata infine riesumata nel 2019 su iniziativa della comunità e ora avrà un seguito grazie agli sforzi di Tate Multimedia.

Kao the Kangaroo: Round 2 su Steam

Gioca nei panni di Kao! Il canguro più carino e coraggioso dei videogiochi ritorna nella versione digitale di ""Kao il canguro: parte 2"".

Divertiti con questo classico gioco 3D a piattaforme per giocatore singolo pieno di sfide, combattimenti, gare ed enigmi da risolvere.

Salta attraverso i 25 livelli sparsi per 5 coloratissimi mondi e salva i tuoi amici animali dalle grinfie del Cacciatore cattivo e dei suoi sgherri!

Divertimento per tutti

La versione digitale di Kao il canguro è un viaggio nostalgico nel passato, dedicato ai giocatori che sono cresciuti con i classici giochi a piattaforme. È un'esperienza divertente ed educativa... godetevi il divertimento vintage di questo classico gioco arcade 3D.

Una volta arrivato nella vostra libreria, non se ne andrà più.

Kao è tornato grazie a voi!

L'opportunità di giocare a questa versione classica di Kao il canguro è stata resa possibile grazie all'impegno e alle richieste dei nostri fedeli fan. Questi incredibili giocatori si sono uniti sotto l'hashtag #BringKaoBack e ci hanno chiesto di pubblicare Kao in digitale.

Il gesto ci ha toccati nel profondo e abbiamo deciso di rispondere alla richiesta pubblicando il gioco per ""ringraziare i fan per non aver abbandonato Kao in questi vent'anni"". E vogliamo anche ringraziare tutti voi che state leggendo la nostra pagina del prodotto.