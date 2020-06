Riguardo al lancio di Xbox Series X, la strategia di Microsoft è incentrata sul giocatore, non sull'hardware. A dirlo è stato Phil Spencer in un'intervista rilasciata alla BBC, in cui ha avuto modo di parlare di come la casa di Redmond sta gestendo il lancio della nuova console in piena pandemia da coronavirus.

Spencer ha iniziato illustrando con grandissima lucidità lo scenario globale in cui avverrà il lancio di Xbox Series X:

"Stiamo per entrare in un periodo di grande incertezza economica. La cosa su cui sono più concentrato è lo scenario macro economico. Stiamo assistendo tutti i giorni all'impatto dei licenziamenti e dei fallimenti sulle persone. È dura. Noi ci occupiamo di tempo libero. Non siamo un bene di prima necessità. Non siamo cibo e non siamo un tetto. Quindi vogliamo che il lancio sia in sintonia con la situazione. Come possiamo renderla (Xbox Series X ndr) il più economica possibile? Come possiamo dare la scelta agli acquirenti?"

Quindi Spencer ha illustrato come intende muoversi Microsoft, delineando l'intera filosofia assunta in questi anni dalla divisione Xbox in poche frasi, davvero incisive:

"Abbiamo l'abbonamento Xbox Alla Access che consente di acquistare una console pagandola a rate mensili. E se questo per voi non è il momento giusto per acquistare una nuova console e volete rimanere con la console che possedete, noi continueremo a supportarla. La nostra strategia è incentrata sul giocatore, non sull'hardware. Se quest'anno una famiglia non vuole prendere la decisione di acquistare una nuova Xbox, va bene. La nostra strategia non gira intorno a quante Xbox venderemo quest'anno."

Quindi Spencer ha ribadito per l'ennesima volta che Xbox ormai significa soprattutto servizi e ha elencato tutti quelli introdotti negli ultimi anni, partendo da Xbox Game Pass, che consente di avere una vasta libreria di giochi sempre a disposizione per un abbonamento mensile, alla retrocompatibilità, che ha ampliato moltissimo l'offerta di Xbox su tutte le console, fino allo smart delivery, un nuovo servizio che sarà introdotto con Xbox Series X che, stando a Spencer, consentirà al giocatore di portarsi dietro tutti i suoi giochi cambiando di generazione.