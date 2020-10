DIRT 5, trailer di lancio ad alto tasso di adrenalina per il racer Codemasters

DIRT 5 è protagonista di uno spettacolare trailer di lancio, che anticipa di qualche giorno l'uscita nei negozi per il nuovo racer targato Codemasters: sarà disponibile dal 6 novembre su PC, PS4 e Xbox One, dal 10 novembre su Xbox Series X e dal 12 novembre su PS5.

Caratterizzato anche dalla presenza di una modalità a 120 fps sulle piattaforme next-gen, DIRT 5 punta a offrire un'esperienza mai così ricca e avvincente, grazie a tutta una serie di novità.

Pur ereditandone il DNA, DIRT 5 rappresenta una svolta per l'intero franchise di DIRT, offrendo l'esperienza di guida più intensa e audace di sempre. Con le sue nuove funzionalità e innovazioni, insieme al rinnovato approccio di gioco, DIRT 5 rappresenta un fulcro dello stile e della cultura delle corse off-road, dandoti l'opportunità di vivere situazioni di gioco semplicemente esaltanti.

Viaggia per il mondo e gareggia in più di 70 tracciati unici sparsi in 10 diverse regioni del pianeta, immergendoti in ambientazioni dinamiche stupefacenti. Corri sulle acque ghiacciate dell'East River di New York, intorno al Cristo Redentore in Brasile o ammirando l'aurora boreale in Norvegia. Affronta gli avversari e guida su fondi stradali proibitivi in condizioni atmosferiche estreme e in continuo cambiamento.

Mettiti al volante di una eclettica ed esaltante selezione di vetture. Conquista i terreni più impervi con potenti veicoli, sfrutta emblematiche auto da rally in posti nuovi o prova la potenza dei 900 CV delle auto da sprint. Rallycross, GT, truck, buggy e muscle car fanno da complemento al garage di mezzi off-road definitivo.

Doppiatori famosi come Troy Baker e Nolan North guidano il cast della trama nella modalità Carriera di DIRT 5. Sotto la tutela di una stella delle quattro ruote, diventa il nuovo astro nascente in un colossale mondo fatto di corse off-road. Ottieni sponsor e premi unici, domina in tutte le ambientazioni e affronta un feroce rivale nella più corposa modalità Carriera mai comparsa nella serie.

Le funzioni multigiocatore offline fino a quattro giocatori con split screen, presenti anche in modalità Carriera, fanno di DIRT 5 il gioco perfetto per divertirsi in gare all'ultimo sorpasso sul divano insieme agli amici. Partecipa a playlist selezionate di corse online fino a 12 giocatori e gareggia in innovative modalità a obiettivi.

Fotografa i tuoi salti più estremi e le tue manovre migliori con la sofisticata modalità Foto, e dai sfogo al tuo estro creativo decorando le auto con il più profondo editor di livree mai apparso in DIRT. Le nuove ed esclusive funzionalità permettono ai giocatori di creare contenuti e giocare a DIRT come mai prima d'ora.