DIRT 5 per Xbox Series X, un trailer del gameplay con la modalità a 120 fps

DIRT 5 si mostra su Xbox Series X con un nuovo trailer del gameplay che illustra, fra le altre cose, la spettacolare modalità grafica a 120 fps disponibile sulla console Microsoft.

Come scritto nel nostro provato di DIRT 5 su Xbox Series X, l'ultimo episodio della serie targata Codemasters sembra avere diversi assi nella manica e supporta in maniera completa le caratteristiche delle piattaforme next-gen.

Oggi Codemasters lancia il suo primo trailer di gameplay di DIRT 5 su Xbox Series X, rivelando l'aggiornamento visivo e i vantaggi che i giocatori sperimenteranno quando la console verrà lanciata il 10 novembre. L'azione adrenalinica si svolge in diverse località in tutto il mondo, tra cui Italia, Cina, Norvegia e Stati Uniti.

Con tempi di caricamento notevolmente migliorati, i giocatori entreranno in azione più velocemente. Per la prima volta su console, le gare possono essere vissute a 120 fps, offrendo una grafica incredibilmente fluida con il massimo controllo del veicolo e tempi di risposta senza precedenti. Inoltre, con Smart Delivery, i giocatori che inizieranno il loro viaggio su Xbox One potranno eseguire l'aggiornamento gratuitamente quando passeranno a Xbox Series X.

Robert Karp, Development Director di DIRT 5, ha dichiarato: "È difficile credere che in meno di un mese DIRT 5 lascerà il segno sulla prossima generazione di console. Lo studio ha svolto un lavoro incredibile e non vediamo l'ora che i giocatori si uniscano a noi nelle lobby. Con le modalità Carriera con Troy Baker e Nolan North, Playgrounds, Arcade e opzioni split-screen e multiplayer, c'è tantissima varietà, DIRT 5 offrirà moltissimo ad ogni tipologia di fan dei racing."

DIRT 5 è in arrivo su PlayStation 4, Xbox One, inclusa Xbox One X, PC Windows (e Steam) venerdì 6 novembre, seguito rapidamente dal lancio su Xbox Series X e PlayStation 5. Una versione Google Stadia verrà lanciata all'inizio del 2021. La DIRT 5 Amplified Edition offre ai giocatori tre giorni di accesso anticipato solo su Xbox One, PlayStation 4 e PC.