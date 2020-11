Sackboy: A Big Adventure, il multiplayer online arriverà in ritardo, dopo il lancio

Sackboy: A Big Adventure arriverà sul mercato con contenuti dilazionati a quanto pare, visto che la modalità multiplayer online verrà aggiunta come aggiornamento dopo il lancio del gioco, previsto entro l'anno e dunque necessariamente entro la fine del mese prossimo, dicembre 2020.

Sony Interactive Entertainment e Sumo Digital hanno dunque annunciato che Sackboy: A Big Adventure riceverà la sua modalità multiplayer online dopo l'uscita prevista per il 12 novembre 2020, con un ritardo resosi necessario per fare in modo di far funzionare tutto bene senza dover rimandare anche il gioco principale.

"Abbiamo preso la difficile decisione di rimandare la funzionalità multiplayer online all'interno di Sackboy: A Big Adventure", ha spiegato il design director Ned Waterhouse in un post sul blog PlayStation. "Il team ha lavorato duramente per garantire che online sia la migliore esperienza possibile per i giocatori e abbiamo solo bisogno di un po 'più di tempo per farlo bene in modo che tu possa godertelo al massimo con i tuoi amici e familiari".

La funzionalità multiplayer online arriverà dunque tramite una patch entro la fine del 2020, con un aggiornamento ovviamente gratuito considerando che si tratta di elementi previsti fin dall'inizio come integranti per il gioco. Questa patch includerà anche: