GTA 5 e Red Dead Redemption 2 su PS5 e Xbox Series X|S, dettagli da Rockstar Games

GTA 5 e Red Dead Redemption 2 funzioneranno in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X|S, Rockstar Games ha chiarito oggi in via ufficiale che le versioni PlayStation 4 e Xbox One dei giochi in questione saranno giocabili sulle nuove console di Sony e Microsoft.

Oltre ai due titoli suddetti, anche la versione più recente di L.A. Noire (inclusa la versione PlayStation VR L.A. Noire: The VR Case Files) e tutti i classici Rockstar Games che sono già retrocompatibili su Xbox One funzioneranno in retrocompatibilità su Xbox Series X e Series S, così come i titoli per PlayStation 2 attualmente disponibili su PlayStation 4, fruibili da PlayStation Store, potranno essere giocati su PS5.

Da notare come tutti i titoli in questione supportino la funzione di trasferimento dei salvataggi dalle console di attuale generazione alle next gen.

Se si possiede una copia fisica di un gioco retrocompatibile, si potrà inserire il disco senza problemi in PlayStation 5 o in Xbox Series X (ad esclusione ovviamente di PS5 Digital Edition e Xbox Series S). I proprietari di copie digitali, invece, avranno accesso immediato ai titoli Rockstar compatibili collegati ai loro account PlayStation Network o Xbox Live. Su PlayStation 5, quei titoli saranno disponibili nella sezione La tua raccolta nella Libreria; su Xbox Series X|S invece, si troveranno nella sezione Pronti per l'installazione.

In ogni caso, sarà possibile trasferire salvataggi e progressi a PS5 e Xbox Series X|S dalle versioni precedenti. Per quanto riguarda Xbox Series X|S, questi sono i titoli funzionanti in retrocompatibilità, appartenenti al catalogo già fruibile attraverso questa funzionalità: