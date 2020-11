PS5: impossibile trasferire e depositare i giochi su hard disk esterno

PS5 non consente di trasferire i giochi next gen su hard disk esterno al momento, rendendo impossibile sfruttare eventuali HD secondari come deposito per posizionare giochi non utilizzati senza doverli cancellare e riscaricare.

L'informazione non era stata molto chiara già nei giorni scorsi ma arrivano le prime conferme da parte di numerose fonti: a differenza di quanto succede con Xbox Series X|S, che consentono invece una procedura del genere, i giochi PS5 non possono essere spostati su un hard disk esterno di alcun tipo, nemmeno come semplice deposito per far spazio sull'SSD interno della console.

Com'è noto già da tempo, i giochi next gen per entrambe le console devono essere necessariamente installati su SSD interno per funzionare (o su scheda di espansione o SSD aggiuntivo per PS5 quando sarà reso disponibile), ma non possono essere installati direttamente su un hard disk esterno collegato via USB.

Questo era ben chiaro, ma si pensava in generale che anche PS5 potesse consentire un sistema di trasferimento dei giochi next gen su HDD esterno in modo da far spazio sull'SSD interno senza costringere alla cancellazione completa dei titoli in questione e dunque un loro successivo download ulteriore.

Per il momento, invece, questa opzione non è possibile ma potrebbe essere abilitata in futuro con aggiornamenti di sistema, considerando che siamo ancora all'inizio del percorso di PS5 e diverse cose sono ancora da implementare e sistemare. Potete ottenere ulteriori informazioni sulla nuova console Sony leggendo la recensione di PS5 pubblicata oggi, insieme alla recensione di Spider-Man: Miles Morales e quella di Astro's Playroom.