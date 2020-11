Dragon Ball Z, Androide C18 danneggiata ma ancora affascinante nel cosplay di annjelife

Nel mondo di Dragon Ball Z, Androide C18 è probabilmente uno dei soggetti preferiti dalle cosplayer, che si prodigano spesso in reinterpretazioni di vario tipo della fascinosa combattente dagli occhi di ghiaccio, come questa nuova iniziativa di annjelife.

La modella in questione ha postato su Instagram una sua particolare interpretazione di Androide C18 nella versione "danneggiata", anche se a dire il vero sembra ancora del tutto funzionale nelle sue componenti fondamentali.

Ad essere opportunamente danneggiato è soprattutto il vestito, che quel tanto che basta per rendere ancora più sensuale la ragazza, che in questo modo si mostra con la maglietta strappata nella parte frontale. Tuttavia, si tratta se non altro di un cosplay piuttosto accurato per quanto riguarda la scelta dell'abbigliamento, che in effetti riproduce fedelmente quello di C18 in combattimento.

In particolare, la scena dovrebbe essere tratta dallo storico scontro fra C18 e Vegeta, che la vede vincitrice nonostante la capacità di quest'ultimo di diventare Super Saiyan. L'androide costruito dal Dr. Gero si dimostra comunque un avversario troppo tenace, almeno fin quando non entra in scena Cell, nella tipica dinamica di Dragon Ball che prevede sempre la corsa al più forte e cattivo.

