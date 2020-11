PS5 e Xbox Series X, quale è andata meglio nelle recensioni?

Oggi sono uscite le recensioni di PS5 e Xbox Series X, che anticipano solo di pochi giorni l'effettivo debutto delle due console next-gen nei negozi. Ebbene, quale due è stata accolta meglio dalla stampa internazionale, e perché?

Cominciamo col dire che tanto PS5 quanto Xbox Series X possono contare su presupposti straordinari: si tratta di sistemi sulla carta potentissimi, che tuttavia non hanno superato la barriera psicologica dei 500 euro, fornendo anzi delle alternative a prezzo ridotto (vedi la Digital Edition di PlayStation 5 e Xbox Series S) che hanno coperto praticamente tutte le fasce d'utenza.

L'opinione della stampa su PS5 è senza dubbio ottima: al netto di un design che può certamente dividere e delle dimensioni importanti, la piattaforma next-gen Sony vanta un controller innovativo e affascinante, il DualSense, che cambia effettivamente le regole del gioco spingendo le esperienze al di là del mero comparto tecnico.

Sul fronte dell'interfaccia e delle specifiche, la casa giapponese ha inoltre saputo compiere un sostanziale passo in avanti, disegnando una dashboard moderna e mettendo assieme una componentistica hardware di pregio, in particolare per quanto riguarda il velocissimo SSD, che già sapevamo da tempo sarebbe stato un grande protagonista.

Infine la line-up di lancio, in grado di unire numeri e qualità in un mix strepitoso grazie a esclusive first party come Marvel's Spider-Man: Miles Morales e Demon's Souls, nonché a importanti produzioni multipiattaforma e a una retrocompatibilità migliorativa che promette grandi cose.

Difetti? Il già citato design divisivo e diverse feature non ancora pronte, vedi il mancato supporto per gli hard disk esterni e per le espansioni di memoria, nonché l'incognita sulle performance asssolute alla prova dei giochi third party rispetto alla console Microsoft.

Xbox Series X, dal canto suo, mantiene tutte le promesse: la console è estremamente potente, silenziosa, caratterizzata da un design minimal con dimensioni sorprendentemente contenute e da una retrocompatibilità assoluta, spesso migliorativa, vedi le nuove recensioni di Gears 5, Sea of Thieves e altri giochi ancora.

Il problema, non da poco, sta nella sua line-up di lancio: con il rinvio di Halo Infinite al 2021 e senza nessun'altra esclusiva di peso disponibile al day one, la console Microsoft si trasforma in un investimento proiettato al futuro piuttosto che al presente.

Non c'è dubbio che la straordinaria convenienza di Xbox Game Pass, che dal 10 novembre includerà anche EA Play, rappresenti un validissimo motivo per acquistare una Xbox Series X (o una Xbox Series S) subito, ma la questione di fondo rimane: per le esperienze next-gen first party bisognerà attendere.

È proprio per questo motivo che diverse testate internazionali hanno preferito non assegnare un voto numerico alla nuova console Microsoft, preferendo aspettare di vederla all'opera con le tante esclusive che i Microsoft Studios stanno preparando ma che purtroppo non sono ancora pronte e in molti casi non hanno neppure una data di uscita.

Qual è stata la vostra personale percezione dei giudizi espressi nelle ultime ore su PS5 e Xbox Series X? Parliamone.