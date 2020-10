Assassin’s Creed Valhalla, il provato di una regione inedita e degli insediamenti

Evidentemente non contenta di quell'unica occasione di copertura, Ubisoft è tornata sul luogo del delitto offrendoci una nuova sessione di hands-on di Valhalla, stavolta ancora più libera e soprattutto corposa visto che per 8 ore abbondanti abbiamo potuto giocare l'intero arco narrativo di una regione inedita, vedere finalmente come funziona l'insediamento, una delle grandi novità di questo capitolo finora rimasta avvolta nel mistero, e poi svagarci con le attività secondarie che affollano l'Inghilterra ricreata in questo capitolo e che dovrebbero rappresentare l'ossatura dell'esplorazione libera. Non ultimo siamo tornati a provare anche qualche raid, giusto per essere certi delle considerazioni espresse in precedenza.

Già in quell'occasione avevamo espresso le nostre considerazioni sul gioco, approfondendo nel dettaglio gli elementi che ci avevano convinto e quelli che ci avevano lasciato maggiormente dubbiosi in merito a questa sorta di capitolo conclusivo della trilogia "antica" del franchise, ambientata prima dell'Assassin's Creed originale. Un terzetto di titoli che ha saputo rilanciare con forza la serie osando dove era possibile, ma mantenendo sempre un certo grado di familiarità con il passato, così da non allontanare eccessivamente i fan della vecchia guardia.

Appena un paio di mesi fa Ubisoft ci aveva concesso l'opportunità di provare Assassin's Creed Valhalla su PC in streaming comodamente da casa e con tutta la tranquillità di una sessione di gioco supervisionata a distanza, con tanto di acquisizioni in presa diretta per aggirare le inevitabili storture della compressione legata alla trasmissione a distanza.

La nuova regione

Questa volta la prova era focalizzata su quella che dovrebbe essere la seconda regione incontrata durante la campagna; in realtà potrebbe essere il primo territorio dove Valhalla si apre in tutte le sue feature e peculiarità visto che, probabilmente, dopo una parte introduttiva tra i territori del Nord e magari una sorta di tutorial non appena sbarcati in Inghilterra, è proprio in questa zona che il giocatore dovrebbe essere lasciato completamente libero.

Siamo nella regione Mercia con il territorio che prende il nome di Ledecestreshire, una contea rigogliosa e moderatamente lussureggiante, piena di saliscendi in quella che si prospetta essere una zona collinare e parzialmente rocciosa sulla falsariga di quella incontrata nella nostra precedente prova, l'East Anglia. Il livello indicato come consigliato è il 20 e la nostra sessione di prova si apriva con l'insediamento già costruito e anche decisamente potenziato. Su quest'ultimo aspetto torneremo nel prossimo paragrafo.

Dopo aver ripreso confidenza con i comandi e aver esplorato in lungo e in largo l'avamposto, abbiamo accettato la quest principale che ci portava verso l'interno della regione dopo un lungo viaggio in barca, utile ad ascoltare e conoscere la situazione della contea e soprattutto le ragioni per cui era essenziale portarla dalla nostra parte. Come già detto in molteplici occasioni, Assassin's Creed Valhalla abbandona la strada della lunghissima quest principale in favore di tutta una serie di archi narrativi verticali che ci permetteranno di scoprire, conoscere e poi "liberare" le varie regioni che compongono l'Inghilterra con l'obiettivo ultimo di favorire l'avanzata vichinga e conquistare un territorio piagato dalle faide interne e dai conflitti sociali.

Chiaramente ci sarà una trama orizzontale di respiro più ampio ma, un po' come ci hanno abituato gli MMO alla World of Warcraft e alla Final Fantasy XIV, ma anche il secondo capitolo di The Division per rimanere in casa Ubisoft, avere più storie autoconclusive in grado di stimolare il giocatore all'esplorazione e fargli prendere maggiore confidenza con i personaggi principali, può aiutare a tenere il filo della trama e a sentirsi maggiormente coinvolto nelle decine di ore che, probabilmente, saranno richieste per portare a termine Valhalla.

Esattamente come per l'East Anglia, anche la storia del Ledecestreshire vede Eivor, il nostro protagonista, alle prese con un regnante che andrà obbligato ad abdicare in favore di un nostro protetto, accettato dalla popolazione della zona e più incline a venire incontro alle necessità vichinghe. Tutto l'arco narrativo ci porterà quindi a scarrozzare per la regione nel tentativo di trovare un modo per assaltare l'ultima roccaforte del re attuale, per poi lanciarci al suo inseguimento dopo aver scoperto il nascondiglio segreto dove si era rifugiato non appena l'esito dello scontro aveva iniziato a volgere in nostro favore.

Chiaramente incontreremo sia comprimari della stessa stirpe di Eivor, uno dei quali assolutamente folle e brutale, Ivarr, sia tutta una serie di figure legate al re da destituire e che ci faranno sudare sette armature di cuoio per tentare di portarli dalla nostra parte o, almeno, di rivelarci informazioni cruciali alla prosecuzione della storia.

Questa idea di narrativa adottata da Ubisoft indubbiamente funziona, è più fluida e naturale seppure molto più lineare rispetto allo stile dei capitoli precedenti e permette di scoprire il territorio e di vivere quindi l'avanzata in Inghilterra in modo più graduale anche se chiaramente il giudizio in fase di recensione dovrà tenere conto della varietà di questi archi narrativi e di come il gioco li legherà tra loro nel passaggio da una regione alla successiva. Passaggio che, per il momento, sembra legato a una sorta di mappa tattica presente nel quartier generale dell'insediamento, dove potremo vedere l'avanzata delle nostre forze e indicare la zona successiva da visitare, una volta conclusa la trama di quella attuale.