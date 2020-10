Mass Effect Legendary Edition: la trilogia di Bioware è stata classificata in Corea

La Mass Effect Trilogy torna a far parlare di sè. La versione rimasterizzata dei tre capolavori di Bioware è stata classificata dal Game Rating and Administration Committee della Corea del Sud col nome Mass Effect Legendary Edition.

Questa rimasterizzazione dovrebbe contenere i primi tre capitoli della serie in forma riveduta e corretta. A questo indirizzo è possibile trovare, nel caso in cui capiate il coreano, tutte le informazioni necessarie.

La classificazione è in data 14 ottobre 2020, ma è già diverso tempo che si parla di questa fantomatica versione rimasterizzata. Secondo le voci, infatti, avrebbe dovuto uscire lo scorso settembre, ma è poi stata rinviata per un rallentamento dei lavori legati alla pandemia da COVID-19. Adesso si pensa che arriverà nei primi mesi del 2021.

Nonostante non si sappia praticamente nulla di questa edizione, possiamo immaginare che si tratterà di una collezione con i tre episodi della serie più i DLC, spogliati, però, del comparto multiplayer. Oltre ad un miglioramento grafico, Bioware starebbe provando a migliorare anche le meccaniche del primo Mass Effect, ritenuto l'anello debole del pacchetto.

La Mass Effect Legendary Edition dovrebbe uscire nel 2021 per PS4 e Xbox One, mentre ancora non si sa nulla per quanto riguarda Nintendo Switch e PC, piattaforma sulla quale tutti i miglioramenti sarebbero già disponibili attraverso le mod. La classificazione in Corea del Sud, però, potrebbe indicare come EA sia finalmente pronta ad annunciare qualcosa di concreto a breve.

Lo comprerete?