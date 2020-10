Xbox Series X|S: GameStopZing garantisce la consegna entro Natale

GameStopZing ci informa che garantisce a tutti coloro che prenoteranno Xbox Series X, la console di nuova generazione di Microsoft, la consegna della console entro Natale. Inoltre coloro che stanno puntando alla piccola Xbox Series S, la console next-gen pensata per il gaming in FullHd o in 1440p, saranno contenti di sapere che è ancora disponibile.

Il lancio di una nuova console è sempre un momento piuttosto concitato per tutti i videogiocatori, dato che non sanno fino all'ultimo se il produttore sarà in grado di soddisfare tutte le richieste pervenute presso i negozianti di fiducia. Nonostante questo, la catena specializzata GamStopZing si impegna a recapitare entro Natale tutte le Xbox Series X che saranno prenotate a questo indirizzo. Questo vuol dire che, anche se la console non sarà disponibile il 10 novembre, ovvero il lancio globale di Xbox Series X, GameStopZing vi farà arrivare la nuova Xbox in tempo per mettere il pacchetto sotto l'albero. Non importa che sia il vostro o quello del figlio o del cugino.

Anzi, se state puntando a Xbox Series S, ovvero la versione digitale della console di nuova generazione di Microsoft pensata per il gaming in FullHD o in 1440p, sappiate che a questo indirizzo è ancora disponibile e sarà quindi vostra al day one.

Presso i punti vendita sono disponibili le offerte per il ritiro dell'usato grazie alle quali poter risparmiare fino a 250 euro portante Xbox One x e 2 giochi, oppure 1 controller e un gioco.

Presso la catena sono aperte le prenotazioni anche per il nuovo controller di Xbox Series X|S nelle classiche colorazioni bianca o nera. Se state cercando qualcosa di un po' più vivace, c'è anche la possibilità di prenotare la versione in blu e bianco, che ricorda molto Sonic. Troverete tutte le possibilità a questo indirizzo.

Infine non è da sottovalutare la batteria ricaricabile per il Gamepad di Xbox col cavo USB-C. Similmente ai pad Xbox One, infatti, anche i controller di Xbox Series X|S hanno bisogno di batterie per funzionare. Grazie a questo comodo kit si potrà dire addio alle vecchie batterie a stilo e non interrompere mai il gioco, dato che il Play & Charge Kit si ricarica anche durante l'utilizzo in meno di 4 ore.

Cosa ne pensate? Alla pagina dedicata a Xbox Series X|S troverete tutte le informazioni necessarie.