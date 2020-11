Cyberpunk 2077: KFC prende in giro i ritardi del gioco su Twitter

Cyberpunk 2077 è il nuovo bersaglio dei tweet canzonatori di KFC, catena di fast food che si sta facendo conoscere anche in ambito videoludico grazie a diverse iniziative che potrebbero essere tranquillamente catalogate come trollate in piena regola, come quest'ultimo messaggio in cui prende in giro i vari ritardi a cui è andato incontro il gioco CD Projekt RED.

Il messaggio proviene da KFC Gaming ed è chiaramente una citazione dei famosi tweet con cui CD Projekt RED ha annunciato i vari ritardi di Cyberpunk 2077, sia come impostazione grafica che per il testo utilizzato, solo che in questo caso si presenta su sfondo rosso e ha un oggetto leggermente diverso.

Considerando che la barra sul fondo è esattamente la stessa e anche il tipo di carattere utilizzato, sembra proprio che KFC abbia proprio usato lo stesso template di CD Projekt RED per questo tweet alquanto assurdo, nel quale la compagnia annuncia che la sua famosa console con scalda-pollo incorporato arriverà in ritardo.

A quanto pare, la data di uscita della console KFC è ora fissata per l'11 dicembre, ma ovviamente non sappiamo bene cosa aspettarci per tale data, visto che tutta la questione apre un'enorme presa in giro da parte della catena di fast food, che però in questo modo si è guadagnata anche una certa visibilità sui canali solitamente legati ai videogiochi, con un'abile mossa di marketing.

Nel messaggio si legge che la più grande sfida per KFC al momento è "creare letteralmente una console che scalda i polli", cosa particolarmente difficile soprattutto per quanto riguarda la "camera per polli", ovvero il vano che dovrebbe scaldarli. A parte qualche variazione a tema di pollo e presunte console next gen, comunque, l'impostazione del testo e diverse frasi sono praticamente le stesse del messaggio originale sul recente e ultimo ritardo imposto a Cyberpunk 2077, come potete vedere nel confronto diretto qui sotto.

Da KFC è emerso anche, di recente, un orrendo controller a tema del fast food per Xbox, all'interno di una sorta di iniziativa promozionale.