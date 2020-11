PS5: Microsoft Xbox fa le congratulazioni a Sony per il lancio

PS5 sta vivendo il suo day one ufficiale con il lancio avvenuto negli USA e non potevano mancare, secondo le moderne regole del fair play industriale, le congratulazioni da parte di Microsoft e della divisione Xbox in particolare, con messaggi di amicizia verso Sony da parte degli account ufficiali.

Siamo ormai abituati allo scambio di cortesie tra le due compagnie, che pure non si risparmiano nemmeno delle frecciate di tanto in tanto, ma il giorno di lancio è sempre una festa un po' per tutti. Così, dopo aver visto la Xbox Series X sulla scrivania di Shuhei Yoshida a salutare il day one della console Microsoft, oggi è quest'ultima a congratularsi con Sony per il lancio di PS5.

Come potete vedere dai tweet riportato qui sotto, si tratta di congratulazioni e messaggi di amicizia, sia da parte dell'account ufficiale Xbox che da quelli di Phil Spencer e Larry Hryb, ovvero Major Nelson. "Congratulazioni per il vostro lancio, Sony", si legge nel messaggio verde crociato, ripreso dal medesimo account Xbox per aggiungere che "Generazione dopo generazione, è un piacere giocare accanto a voi, buon giorno di lancio PlayStation", con un bel segnale di amicizia da parte di Microsoft.

Allo stesso modo, Major Nelson rimane sul piano generale con il suo saluto mentre Phil Spencer va più nello specifico, andando a congratularsi con i vari personaggi chiave del management PlayStation ovvero Jim Ryan, Shuhei Yoshida, Mark Cerny, Hermen Hulst e Ted Price (quest'ultimo di Insomniac) e tutto il team di Sony PlayStation per il lancio di PS5. "Un grande risultato in questi tempi difficili", ha aggiunto inoltre il capo della divisione Xbox.