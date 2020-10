KFC: dopo la console, arriva anche l'orrendo controller del fast food

KFC ha pronto anche un controller dedicato, solo che in questo caso si tratta di un controller per Xbox Series X e Series S che riesce ad essere veramente orrendo, pur partendo da un'ottima base, quasi a replicare l'esperienza della fantomatica console della catena di fast food.

Stiamo assistendo a un legame che si sta facendo stranamente sempre più stretto fra fast food e console next gen: dopo il Burger King che pubblicizza PS5 come protagonista di un concorso e Taco Bell che consente di vincere una Xbox Series X, arriva anche KFC con questa particolare promozione che consente di partecipare a un concorso per vincere il sobrio controller visibile qui sotto.

La forma è quella standard del controller di Xbox Series X e Series S, dunque di per sé non è certo male, ma il problema sono le decorazioni a tema KFC tra bocconcini di pollo fritto, secchielli sorridenti, la mascotte del fast food e slogan assortiti che lo rendono decisamente bizzarro, oltretutto con tasti, stick e croce digitale tutti neri.

Insomma, un controller alquanto da incubo, anche se quantomeno dovrebbe funzionare molto bene, considerando che si tratta solo di una "skin" applicata alla periferica standard di Microsoft. In questo modo prosegue anche la strana digressione di KFC nel mondo dei videogiochi, dopo aver stupito il mondo con la presentazione della sua console da gioco a 4K e 120 fps con scalda-pollo incorporato l'estate scorsa.