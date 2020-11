Assembla che ti Passa #274

Assembla che ti Passa è una rubrica settimanale che raccoglie le principali novità legate all'hardware da gioco PC e propone tre configurazioni, divise per fasce di prezzo, pensate per chi desidera assemblare o aggiornare la propria macchina. Come al solito i suggerimenti sono graditi e le correzioni ben accette, a patto che i toni siano adeguati. Un ulteriore consiglio è quello di leggere i paragrafi che presentano le configurazioni prima di dare battaglia nei commenti.

L'evento della settimana è il gran ritorno di AMD nel segmento delle schede video di fascia alta con una doppietta di schede che, destinata a essere seguita da un modello ancora più potente in arrivo l'8 dicembre, punta sulla potenza bruta garantendo un rapporto elevato tra il framerate in rendering standard e il prezzo. Ottime quindi per chi non guarda al ray tracing e punta alle basse e medie risoluzioni ad altissimo framerate, laddove anche la mancanza del DLSS nei giochi supportati dalla tecnologia NVIDIA ha un impatto inferiore. Questa però si fa sentire in 4K e diventa vitale quando l'Ultra HD si combina il ray tracing che risulta più difficile da digerire per l'hardware dedicato delle schede Radeon RX 6000. Va però detto che in titoli come Godfall e DIRT 5 le prestazioni sono buone, segno che l'ottimizzazione e le tecnologie FidelityFX hanno un impatto sensibile sulle prestazioni. Inoltre all'orizzonte ci sono l'arrivo dell'evoluzione in chiave ray tracing delle librerie Vulkan, un ambiente in cui le Radeon godono di una spinta in più, e la tecnologia Super Resolution basata sull'intelligenza artificiale che pur in mancanza di hardware dedicato al machine learning promette di dare un'ulteriore spinta alle schede AMD, come abbiamo detto forti di una notevole potenza bruta che fa sperare in margini di miglioramento notevoli.

Inoltre le Radeon RX 6000 possono attingere alla Smart Access Cache e le RX 6800 XT e 6900 XT hanno a disposizione anche il Rage Mode, un overclock di sistema che va a sottolineare i vantaggi del produrre sia le proprie CPU che le proprie GPU. Questo a patto di riuscire a comprare uno dei processori della serie Ryzen 5000 e di possedere una scheda madre B550 o X570. Non è necessario però averne una per godere delle nuove CPU AMD, come promesso compatibili anche con le schede madri X470 e anche con alcune schede madri B450 considerate degne di ricevere l'update del BIOS necessario per far funzionare i processori Zen 3. Anzi, alcune lo hanno già ricevuto e si tratta di svariati modelli ASRock tra cui le troviamo quasi tutte le Pro 4, due Fatality, tre Steel Legend e persino modelli decisamente economici Come la B450M-HDV e la B450-HDV R4.0.

La Radeon RX 6800 XT, comunque, è un'ottima scheda da overclock, a prescindere dal sistema su cui la si installa, come dimostrato dall'overclocker Lucky_n00b di che ha raggiunto 2650MHz, con uno scatto notevole sul boost di fabbrica di 2250MHz, utilizzando il dissipatore stock. Abbastanza da superare, seppure di un soffio, il punteggio di una ASUR ROG Strix RTX 3090 OC in FireStrike, stabilendo un nuovo record con 47932 punti alla voce grafica. Non male per una scheda da 680 euro che non è certo priva di difetti, soprattutto per chi punta al 4K con ray tracing attivo, ma anche testimonial perfetto per il netto passo avanti in termini di ottimizzazione e raffreddamento della serie RDNA 2. Ed è un mattone per il futuro, vista l'intenzione di AMD di rilanciare in tempi non troppo lunghi con una serie di GPU RDNA 3 che promette un altro miglioramento del 50% in termini di efficienza. Si prospetta quindi un altro salto netto in termini di potenza che presumiamo sarà accompagnato una spinta maggiore sul ray tracing e dalla disponibilità di un upscaling bastato sull'intelligenza artificiale.

Al momento comunque l'offerta NVIDIA risulta più completa e lungimirante grazie al DLSS che gode su un supporto in continuo aumento e garantisce margini di manovra decisamente più ampi, consentendo di godere del ray tracing anche in 4K. Inoltre all'orizzonte c'è anche la GeForce RTX 3060 Ti che, già svelata in via pressoché ufficiale da alcuni retailer e quanto pare in arrivo il 2 dicembre, sarà presumibilmente destinata a finire intorno ai 400 euro di prezzo con prestazioni superiori a un RTX 2080 Super. I rumor parlano di un lancio a breve e questo significa che nella fascia media sarà l'unica opzione per qualche tempo, con cosa che darebbe alla scheda un bel vantaggio sempre che la disponibilità sia sufficiente. NVIDIA ha infatti confermato, almeno per le RTX 3000 già in commercio, che il numero di schede prodotte non sarà sufficiente a soddisfare la domanda fino ai primi mesi del 2021, rendendo reali le preoccupazioni di chi ha aspettato proprio questo autunno per cambiare PC e non è riuscito ad accaparrarsi una delle poche schede in circolazione. Ma si tratta di un problema decisamente diffuso.

Poche GeForce, poche Radeon, pochi Ryzen 5000 e poche console sono il mantra di un autunno entusiasmante per le novità ma affollato e comunque caratterizzato da un'altissima domanda, dovuta anche alla clausura da Covid-19 che rientra anche tra i motivi delle difficoltà di produzione. Inutile lamentarsi, quindi, sperando di riuscire a comprare l'oggetto del nostro desiderio il prima possibile, magari entro il lancio di Cyberpunk 2077. Chi ha una buona connessione, comunque, ha la possibilità di ricorrere a GeForce Now per giocare al titolo CD Project con il ray tracing al massimo, anche da un vecchio computer, da un tablet e a breve anche su Safari per iOS, con il supporto in arrivo attraverso una webpage dedicata, in stile Chromebook, che consentirà a NVIDIA anche di riportare Fortnite sui dispositivi Apple. Potrebbe dare quindi una spinta vigorosa al servizio di gioco in streaming, da molti snobbato vista la necessità di comprare i giochi, ma in continua evoluzione in quanto a tecnologia e numero di giochi supportati, arrivato a quota 750.