PS5: Sony spiega come risolvere il bug della coda dei download

Sony ha spiegato come risolvere il bug della coda dei download, che tanto sta facendo penare alcuni dei primi possessori di PS5. Il problema consiste in un blocco totale dei download di certi giochi dovuto a cause misteriose.

Nel caso vi capitasse, il supporto ufficiale PlayStation spiega cosa dovete fare per risolvere:

"Se su PS5 avete avuto problemi di download dei giochi con i messaggi della coda di download e dei dettagli, aggiornate il software di sistema all'ultima versione, avviate PS5 in modalità provvisoria, quindi ricostruite il database."

Per i dettagli sulla modalità provvisoria, Sony rimanda alla pagina di supporto ufficiale. Riportiamo i comunque i passaggi necessari per accedere alle opzioni di aggiornamento e ricostruzione del database:

Come faccio ad avviare il mio sistema PlayStation in Modalità provvisoria?