PS5: il bug della coda di download sta rovinando la festa a molti

Il bug della coda di download di PS5 sta rovinando la festa a molti dei nuovi acquirenti della console, al punto da impedire di giocare con i titoli acquistati. Si tratta di un problema noto e, già segnalato in occasione del lancio USA. In cosa consiste?

Sostanzialmente i giochi si bloccano nello stato "download in coda" e non possono essere giocati. Il giornalista di eurogamer.net che ha riportato la notizia, ha potuto verificarlo di persona riscattando un codice di Mortal Kombat 11 Ultimate Edition dal PlayStation Store, con PS5 che ha iniziato a provare a scaricare sia la versione PS4, sia quella PS5. Purtroppo solo la versione PS4 è stata scaricata, mentre quella PS5 è risultata ingiocabile e, pur apparendo nella libreria dei giochi, non più scaricabile. Probabilmente il sistema vede il gioco come scaricato correttamente, anche se non è così.

Stando ai numerosi report apparsi in rete, il problema è più diffuso di quanto possa sembrare. Per ora l'unica soluzione per provare a risolverlo è quella di ripristinare le impostazioni di fabbrica di PS5, il che significa dover riscaricare tutti i giochi installati.

Speriamo che presto Sony rilasci una nuova versione del firmware che sistemi questo fastidioso bug.