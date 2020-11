123456 è ancora la password più usata sul web, seguita da 123456789

Nonostante gli appelli degli esperti di sicurezza informatica e i resoconti che annualmente affollano il web, la password più usata in assoluto dagli internauti rimane 123456. Ormai è stucchevole tirare fuori anche la battuta di Balle Spaziali su idioti e valigette, tante sono le volte che siamo stati costretti a riportare le stesse cose.

Purtroppo anche nel 2020 l'elenco delle password peggiori vede tra le più usate alcune di quelle garantiscono protezione 0 agli account. Come al solito la top 10 è costellata di orrori quali picture1, password, 111111, 123123 e altre mostruosità simili. Nella top 100 figurano anche altre banalità come iloveyou, sicuramente romantica ma non proprio sicura.

Stando a NordPass, compagnia che si occupa di gestione della sicurezza delle password, 123456 è usata da ben 2.543.285 persone. Considerate che per crackarla ci vuole meno di un secondo. Non va molto meglio con le altre dell'elenco sottostante, sempre facilissime da bucare.