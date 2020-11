Twitch: la categoria Just Chatting più popolare di qualsiasi videogioco

La categoria più guardata su Twitch non è un videogioco, ma Just Chatting, caratterizzata dal dialogo diretto tra gli streamer e gli spettatori, senza che i primi debbano avviare nessun gioco per dare spettacolo.

Il mito di Twitch come piattaforma soltanto per videogiocatori è ormai un lontano ricordo, visto che sulle sue sponde trovano asilo ogni genere trasmissioni. Molti videogiocatori non concordano con questa apertura della piattaforma, che però ormai è nei fatti, favorita negli ultimi giorni dalla guerra dei DMCA.

Stando al nuovo report di StreamElements, tra settembre e ottobre 2020 Just Chatting è cresciuta del 20%, piazzandosi sopra a videogiochi amatissimi quali League of Legends, Among Us e Fortnite. Sorprende in particolare la vittoria su League of Legends, dato che a ottobre si è disputato il League of Legends World Championship che ha attirato moltissimi spettatori. Va detto che ottobre è stato periodo di campagna elettorale per le elezioni in USA, quindi è naturale che alcuni avessero voglia di opinioni in merito.

Il report rende chiari anche altri dati interessanti: il calo di Among Us, che segna un -36% su settembre, e la crescita di Phasmophobia e Genshin Impact, due nuovi fenomeni, chissà quanto durevoli.