PS5, vediamo il redesign della console realizzato da Breccia

Vediamo il redesign di PS5 realizzato da Breccia, al secolo Riccardo Cambò, designer freelancer che si è voluto cimentare in una revisione completa della nuova console di Sony.

Il design di PS5 è una delle caratteristiche più discusse del nuovo hardware della multinazionale giapponese. C'è chi lo ha digerito, chi lo ama e chi proprio non riesce a farselo piacere, vuoi per le dimensioni, vuoi per la scocca alla Frank O. Gehry che non ha convinto tutti.

Così Breccia ha deciso di proporre qualcosa di alternativo, una PS5 che sembra quasi un disco volante e che vede tutti i suoi componenti intatti, ma posizionati in modo diverso rispetto all'originale. Il risultato è davvero interessante, come potete ammirare nel video in testa alla notizia, in cui oltretutto Breccia spiega per filo e per segno come ha concepito la sua versione di PS5. Guardatelo perché, a parte tutto, è una bella lezione di design.

Per il resto vi ricordiamo che PS5 è disponibile da ieri anche in Italia, come si sono accorti i siti delle più grandi catene di negozi nostrane, andati tutti in tilt per i tantissimi tentativi di prenotazione. Voi, siete riusciti a portarne a casa una? O siete tra quelli costretti ad aspettare ancora qualche settimana, o peggio, mese?