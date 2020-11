PS5: il lancio globale in un video mozzafiato

Sony ha pubblicato un video mozzafiato che raccoglie tutti i luoghi del mondo in cui sono stati organizzati gli eventi di lancio di PS5, compresa Piazza San Marco a Venezia. Nel filmato possiamo quindi ammirare gli spettacolari giochi di luce creati per l'occasione, senza badare a spese.

PS5 è disponibile da ieri 19 novembre 2020 in tutto il mondo, dopo essere stata lanciata il 12 novembre in America del Nord e in altri territori. La console sta già avendo un immenso successo, con code smisurate nei negozi digitali per acquistarne una, e siti in tilt a causa dei troppi accessi. C'è pure chi ha ricevuto del cibo per gatti al posto della console, ma in situazioni simili si tratta di errori da mettere in conto, visto l'altissimo numero di spedizioni.

Tra i giochi di lancio di PS5 spiccano Astro's Playroom, incluso nella console, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, espansione dell'esclusiva PS4, e il remake di Demon's Souls, il più chiacchierato del gruppo.