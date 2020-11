PS5: il fastidioso coil whine forse causato da un'etichetta adesiva nella ventola

A fare la scoperta è stato Frank Keienburg, game lead di Brawl Stars per Supercell, stressato dal troppo rumore prodotto dalla sua PS5, udibile a suo dire in tutto il suo appartamento (per la gioia dei suoi cari). Inizialmente Keienburg voleva mandare PS5 in assistenza , ma il negozio da cui l'ha comprata gli ha detto che per riaverla indietro avrebbe dovuto attendere oltre le tre settimane.



Tutto è bene quel che finisce bene? Non proprio. Intanto non è detto che il problema di coil whine di PS5 sia uguale per tutti, inoltre aprire la console invalida la garanzia, quindi non va fatto a cuor leggero. Il consiglio è sempre quello di passare per l'assistenza tecnica, che penserà a fare le opportune verifiche. Certo, di questi tempi l'attesa per riavere la console può protrarsi molto a lungo, vista l'altissima domanda di PS5. Bisogna avere pazienza.