Nintendo Switch frutta ricavi record a Nvidia sul mercato console

Nel suo ultimo resoconto finanziario, Nvidia ha parlato di ricavi record dal mercato console, fatti grazie alla crescente domanda di Nintendo Switch registrata nel corso degli ultimi mesi.

Nvidia: "Abbiamo anche fatto ricavi record in ambito console grazie alla forte domanda di Nintendo Switch."

Nvidia non ha quantificato a quanto ammontano questi ricavi, ma essendo la produttrice dei chipset della console, è facile immaginare che abbia goduto degli aumenti di produzione della stessa avuti negli ultimi mesi, voluti da Nintendo per venire incontro al forte aumento della domanda, in particolare grazie ai periodi di lockdown avvenuti praticamente in tutto il mondo.

Attualmente sono state vendute un totale di 68,30 milioni di Nintendo Switch su scala globale, un'enormità considerando che la console è ancora nella prima metà del suo ciclo di vita.

Inoltre, è probabile che Nvidia sia coinvolta anche nella realizzazione della tanto vociferata Nintendo Switch Pro, che dovrebbe uscire nel corso del 2021, con caratteristiche hardware superiori ai modelli attualmente sul mercato.