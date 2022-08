Red Dead Redemption 2 è il nono gioco più venduto di sempre, ecco la classifica

Red Dead Redemption 2 è diventato il nono gioco più venduto di sempre, nell'ambito di una classifica che vede Minecraft in prima posizione con 238 milioni di copie, GTA 5 al secondo posto con 169 milioni di copie e poi Tetris nelle sue varie incarnazioni con 100 milioni di copie.

Minecraft - 238 milioni di copie Grand Theft Auto V - 169 milioni di copie Tetris - 100 milioni di copie Wii Sports - 82,9 milioni di copie PUBG: Battlegrounds - 75 milioni di copie Super Mario Bros. - 58 milioni di copie Mario Kart 8 / Deluxe - 55,3 milioni di copie Pokémon Rosso / Verde / Blu / Giallo - 47,5 milioni di copie Red Dead Redemption 2 - 45 milioni di copie Terraria - 44,5 milioni di copie

L'annuncio degli oltre 45 milioni di copie vendute per Red Dead Redemption 2 ha ribadito la straordinaria qualità e l'importanza storica del titolo targato Rockstar Games, evidenziando però anche una strategia post-lancio inspiegabile.

Sappiamo infatti che Red Dead Online è stato abbandonato perché GTA 6 assorbe tutta Rockstar Games, e che per lo stesso motivo le versioni PS5 e Xbox Series X|S di Red Dead Redemption 2 sono state cancellate. Inoltre la chiacchierata remaster del primo capitolo non si farà.

Ecco, a maggior ragione alla luce di un successo così travolgente è incredibile che l'azienda non abbia trovato tempo e risorse per puntare ancora sul franchise nel breve periodo, non abbia realizzato espansioni e abbia apparentemente abbandonato l'idea delle edizioni next-gen.