Rollerdrome: nuovi video parlano di personaggi, stile da fumetto e sonoro

Private Division e Roll7 hanno pubblicato oggi due nuovi video realizzati dagli sviluppatori di Rollerdrome: il primo è dedicato ai personaggi e allo stile del gioco, mentre il secondo ci parla del sonoro.

Nel video "Personaggi e stile fumetto del 2030", che potete vedere a inizio notizia, la character artist Rachel Cox e il lead artist Antoine Dekerle parlano della creazione dei personaggi e del mondo di Rollerdrome.

Rachel Cox è stata la responsabile di tutti i personaggi del gioco, ma ha creato soprattutto il look della protagonista principale, Kara Hassan. Rachel spiega qual è stato il processo di esplorazione alla base della creazione del personaggio, che è una nuova arrivata in questo sport violento. Antoine Dekerle ha svelato come i fumetti lo abbiano influenzato e guidato durante la creazione del mondo distopico del gioco.

Nel video "Il suono del 2030", il celebre compositore Electric Dragon condividere invece le fonti d'ispirazione che l'hanno spinto a combinare gli iconici suoni degli anni '70 con i ritmi dell'epoca moderna per Rollerdrome. Per la creazione della colonna sonora, l'artista si è "completamente immerso nell'ambientazione del 2030 del gioco, vista però attraverso uno stile retro-futuristico anni '70".

"È stato davvero piacevole tuffarsi negli anni '70 e sinceramente non volevo più lasciarli", ha affermato l'artista.

Rollerdrome sarà disponibile in formato digitale al costo di 29,99 € dal 16 agosto 2022 per PlayStation 5, PlayStation 4 e Steam. Inoltre, i giocatori Steam e gli abbonati PS Plus (tutti i livelli) potranno usufruire di uno speciale prezzo di lancio valido per due settimane pari a 19,79€.

Ecco infine il nostro provato.