Sony: il colosso giapponese presenta i TV OLED in arrivo nel 2023

A distanza di due mesi dal CES di Las Vegas che ha inaugurato l'anno 2023 con molte novità inerenti alle TV (e non solo), arriva il momento per i maggiori produttori del settore di concretizzare quanto mostrato. Dopo aver scoperto in modo preliminare i prodotti in arrivo sul mercato per quest'anno, anche Sony, che aveva presentato perfino un automobile ma aveva mantenuto il riserbo sui nuovi pannelli alla kermesse americana, è scesa in campo per delineare la gamma di TV che arriveranno in Europa, seppure ancora privi di prezzo e data di rilascio ufficiali. In quel di Londra, Sony entra così come terzo osservato speciale di questa "lotta" a migliore TV del 2023, con i modelli Bravia XR pronti a contrastare i top di gamma di LG previsti per quest'anno, e i nuovi QD-OLED di Samsung. Qui di seguito vi riporteremo tutta l'offerta Sony, una line-up che continua ad evolversi mantenendo ben saldi i suoi punti di forza.

Processore e gaming La nuova line up Sony TV al completo Il colosso giapponese continua a lavorare in modo incessante sul proprio processore e la linea Bravia XR, che rappresenta la punta di diamante dell'intera offerta, potrà fare affidamento sull'evoluzione di questo importante componente. Sony non si è limitata ad un solo miglioramento generale ma ha coniato una nuova tecnologia chiamata XR Clear Image, adibita ad analizzare la qualità delle immagini ed a processarle in modo da ottenere il miglior upscaling possibile, oltre a ridurre il rumore dovuto dalla compressione e limitare gli effetti di grana e blur. Per poter far questo il processore XR aumenta la sua potenza ma al tempo stesso migliora anche l'efficienza termica del pannello oltre a ottimizzare la luminosità in base a ciò che viene riprodotto. Per gestire questi elementi Sony ha pensato a tutto ed ha introdotto delle impostazioni attivabili tramite Eco Mode, per tenere a bada il consumo energetico e rientrare anche nei nuovi parametri europei di classe energetica. Sony, forse più di tutte le altre concorrenti, conosce bene il settore gaming e le novità introdotte nei nuovi modelli sono pensate proprio per i giocatori. A partire dal 2023 sulle TV Bravia finalmente vi sarà il Game Menu, una sezione dove poter gestire la maggior parte delle impostazioni che influiscono sul rendimento grafico dei giochi come VRR, motion blur e calibrare la resa dei neri. Non manca anche un'opzione per il Multi-View che concede la possibilità di affiancare immagini o applicazioni alla sessione di gioco. Immancabile, infine, il supporto a Dolby Vision Gaming, adesso fino a 120Hz, e una feature speciale per gli utenti PlayStation 5 che potranno contare sulla funzione di Auto HDR Tone Mapping.

QD-OLED e OLED Il nuovo top di gamma Sony è l'atteso A95L, adesso con un menu completamente dedicato al gaming Sony non stravolge la nomenclatura dei propri dispositivi e l'attuale linea K viene sostituita dalla L con l'A95L come baluardo della gamma, affiancato dal fratello minore A80L: il primo monta un pannello fornito da Samsung Display mentre il secondo è equipaggiato con il pannello OLED prodotto da LG Display. Per quanto concerne i tagli dell'A95L invece, ai classici 55 e 65 pollici si aggiunge anche il 77'', e tutti e tre supporteranno HDR10, HLG, Dolby Vision, IMAX Enhanced e, per quanto concerne il gaming, VRR, ALLM e Dolby Vision fino a 120 Hz. Il modello A80L prevede diverse soluzioni, più precisamente 55, 65, 77 e 83 pollici, medesimo supporto per l'HDR e per il gaming tranne per il Dolby Vision che si limita però ai 60 Hz. Il top di gamma può contare inoltre su di una illuminazione fino a 2000 nit, leggermente inferiore per l'A80L che non monta le innovazioni MLA dei panelli di LG; Sony afferma che quest'ultimo ha comunque un miglioramento della luminosità del 10% rispetto al modello precedente. Infine si ha un cambio di estetica che coinvolge entrambe le versioni, sostituendo la staffa inferiore con piedini posizionabili in tre configurazioni, lasciando lo spessore del pannello e la cornice pressoché identici. Chiudono il quadro delle caratteristiche 4 porte HDMI di cui 2 x HDMI 2.1 48 Gbps, LAN Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth e per entrambe Google TV. Purtroppo, durante l'evento tenutosi a Londra non c'è stato spazio per la divulgazione dei prezzi di nessuno di questi modelli, che ci risulta difficile identificare ma che presumiamo saranno più alti, come da tradizione, degli OLED annunciati da Samsung e LG.