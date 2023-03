Hogwarts Legacy, un video confronto su PS5, Xbox Series X|S e PC: ecco come gira

Hogwarts Legacy è protagonista di un nuovo video confronto, realizzato in questo caso da IGN, che analizza le versioni PS5, Xbox Series X|S e PC del gioco sviluppato da Avalanche Software per analizzarne le modalità grafiche e le prestazioni.

Capace di totalizzare 12 milioni di copie vendute in due settimane, Hogwarts Legacy ha riscosso senza dubbio un grande successo, come molti prevedevano, ma non ha ancora detto tutto, visto che il lancio su PS4, Xbox One e Nintendo Switch avverrà solo nei prossimi mesi.

Ad ogni modo, l'analisi di IGN mostra in azione le numerose modalità grafiche disponibili su PS5 e Xbox Series X|S, nonché le prestazioni che consentono di ottenere, puntando in particolare sul balanced mode per ottenere 40 fps generalmente stabili su entrambe le console senza sacrificare molto la risoluzione.

Cosa accade però su PC? Sappiamo dalle testimonianze emerse finora che Hogwarts Legacy si pone come un titolo parecchio pesante da far funzionare al massimo delle sue potenzialità sulla piattaforma Windows, specie laddove si vada ad attivare il ray tracing, capace di generare stutter molto evidenti anche sulle configurazioni di punta.

In attesa delle immancabili patch migliorative, al momento dunque bisogna trovare un punto di incontro fra fluidità e dettaglio, rinunciando a qualche effetto più avanzato per ottenere un'esperienza di gioco consistente.