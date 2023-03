Tchia: un video gameplay mostra combattimenti e sfide di ingegno

Gli sviluppatori di Awaceb hanno pubblicato un nuovo gameplay trailer di Tchia in cui parlano dei combattimenti e delle sfide che i giocatori dovranno affrontare in questo adventure open world ambientato in una lussureggiante ambientazione tropicale.

Nel filmato il game director Phil Crifo spiega che nonostante Tchia non sia un titolo di stampo action, di tanto in tanto i giocatori si troveranno ad affrontare dei combattimenti, dove potranno avere la meglio utilizzando l'ingegno.

I nemici principali del gioco sono i Maano, dei misteriosi esseri fatti di tessuto e legno. Dato che sono in grado di immobilizzare facilmente la protagonista, la strategia migliore è affrontarli dalla distanza girandogli intorno, sfruttando nel mentre gli elementi degli scenari per avere la meglio su di loro in maniera fantasiosa. Dato che sono fatti di stoffa questi nemici possono essere eliminati con il fuoco, usando le lanterne a gasolio sparse in giro o utilizzando gli oggetti esplosivi conservati nello zaino.

Oltre ai combattimenti, in Tchia i giocatori saranno chiamati ad affrontare puzzle ambientali e sfide che richiederanno una buona dose di ingegno per arrivare alla soluzione.





Tchia sarà disponibile dal 21 marzo 2023 per PS5, PS4 e PC. Sarà incluso anche nel catalogo di giochi riservato agli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium. Se volete saperne di più vi su questa avventura open world tropicale vi suggeriamo di leggere il nostro provato di Tchia pubblicato a gennaio.