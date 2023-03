Street of Rage 4: grosso update gratis disponibile oggi con nuove modalità e mosse

Dotemu ha arricchito oggi il suo ottimo Streets of Rage 4 con un grosso update gratis, che aggiunge diverse caratteristiche interessanti al picchiaduro a scorrimento che, contro tutte le aspettative, è riuscito in maniera molto positiva.

L'update in questione contiene anche una grande quantità di aggiustamenti su bug e problemi vari, andando a sistemare oltre 300 elementi critici all'interno del gioco, anche se non di importanza capitale. In ogni caso, anche questo è un segno evidente della cura che gli sviluppatori francesi riservano a questo particolare gioco.

Oltre alle correzioni, tra le aggiunte di maggiore spessore troviamo nuove mosse legate soprattutto alla modalità multiplayer cooperativa, inclusa la possibilità di lanciare il compagno in giro per lo schermo per effettuare manovre speciali.

Coloro che possiedono il DLC Mr. X Nightmare possono inoltre accedere a una nuova versione della modalità Sopravvivenza, più profondamente personalizzabile rispetto a quella base. Dotemu non ha specificato meglio le variazioni applicate alla modalità ma ha parlato di una "varietà di opzioni" aggiunte.

Tutto questo non fa che migliorare ulteriormente la già ottima esperienza di Streets of Rage 4, che in qualche modo è riuscito a rilanciare il genere del picchiaduro a scorrimento che sembrava definitivamente morto da anni. Sebbene ovviamente non sia ai livelli degli storici originali, si tratta comunque di un titolo davvero molto godibile, come riferito nella nostra recensione di Streets of Rage 4.