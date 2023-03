MAR10 Day: tanti auguri Mario! Ma quando torni?

Oggi è il 10 marzo e in tutto il mondo, da qualche anno a questa parte, si festeggia il MAR10 Day, ovvero il giorno di Mario. La ricorrenza non ha un collegamento diretto né con la biografia di Mario né con la storia della serie videoludica, visto che non corrisponde precisamente alla comparsa del personaggio sul mercato o ad altri aneddoti. Semplicemente, la fusione delle prime lettere di "marzo" con il 10 formava un riferimento grafico ideale e Nintendo ha dunque deciso di adottare questa data come giornata ufficiale dedicata a Mario, a partire dal 2016. Curiosamente, è quasi da quell'anno che non abbiamo un vero e proprio nuovo capitolo della serie principale, considerando con questa quella relativa ai platform 3D di grosso calibro, tanto per dare un'idea di quanto manchi un nuovo videogioco del genere. Ovviamente non sono mancate produzioni collaterali, ma siamo vicini al record di intervallo di tempo tra un capitolo e l'altro della serie flaghsip.

Super Mario Odyssey risale infatti al 2017, e a distanza di 6 anni non abbiano ancora idea di cosa si prospetti per il futuro dell'idraulico più famoso del mondo, dal punto di vista videoludico. Quello che sappiamo è che la serie è destinata a conquistare il cinema: Super Mario Bros. Il Film è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer proprio ieri sera ed è questo il prodotto legato a Mario su cui Nintendo sta puntando forte, e sembra anche con ragione. La produzione di Illumination e Nintendo sembra davvero di alto livello qualitativo e non stupisce che su questa si sia concentrato lo stesso Shigeru Miyamoto per diversi anni. Il film sembra davvero destinato al successo e quanto visto finora ha incontrato il favore sia degli appassionati che del pubblico generico, facendo pensare a un probabile successo enorme al botteghino. Nel frattempo, si moltiplicano i parchi tematici e le collaborazioni multimediali ma sul fronte videoludico tutto tace, per il momento.

Ovviamente non possiamo sottovalutare la portata di altri giochi usciti in questi anni, primo fra tutto quel Super Mario Maker 2 che sotto alcuni aspetti ha anche superato Odyssey, rivelandosi una vera e propria evoluzione del concept originale. Ci sono poi state altre uscite di rilievo come Super Mario 3D World + Bowser's Fury, ma insomma non possiamo dire che sia emerso un nuovo Mario ufficiale in piena regola dal 2017 a oggi. Considerando che sono passati 6 anni, è uno iato notevole nella serie, visto che in precedenza eravamo abituati a vedere pause di 3 o 4 anni tra un capitolo e l'altro, con l'intervallo più lungo visto tra Super Mario 64 nel 1996 e Super Mario Sunshine nel 2002. Sarebbe insomma l'ora di pensare a un nuovo capitolo della serie di grosso calibro, ma è possibile che questo sia legato, a questo punto, al rilascio della prossima console, visto che potrebbe rappresentare, come da tradizione, la killer application ideale con cui lanciarla.

Potrebbe allora volerci ancora del tempo prima di vedere un ritorno di Mario in grande spolvero, perché l'idea di renderlo una pedina fondamentale nel lancio di una nuova console dev'essere allettante per Nintendo. C'è anche da dire che difficilmente si priverebbe di 120 milioni di utenti potenziali, dunque non è da escludere che un nuovo Mario possa uscire come cross-gen tra Nintendo Switch e la console successiva, in maniera simile a quanto fatto con The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Twilight Princess ancora prima. Quel che sembra certo è che, per il momento, le forze sembrano tutte concentrate sul film di Mario, che se non altro sembra veramente bello.

