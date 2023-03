LEGO Super Mario: annunciato Donkey Kong e il pack espansione castello di Skelobowser

In occasione del MAR10 Day, LEGO ha presentato ai fan di Super Mario il nuovo Pack di espansione Battaglia al castello di Skelobowser, svelandone prezzo, data di uscita e i dettagli. È stato mostrato in oltre per la prima volta la versione formato mattoncino di Donkey Kong, che arriverà nei negozi quest'estate e che potrete visualizzare qui sopra.

Per quanto riguarda il nuovo Pack di espansione Battaglia al castello di Skelobowser, sarà disponibile dal 1° agosto 2023 nei LEGO Store, su LEGO.com e nei migliori negozi di giocattoli, al prezzo consigliato di 104,99€.

Realizzato con 1.321 mattoncini questo pack è una ricostruzione dell'iconico personaggio di Skelebow e del suo castello, da cui i fan dovranno trarre in salvo Toad Viola. Il set è ricco di missioni da svolgere e sarà possibile esplorarlo con le figure interattive di LEGO Mario, LEGO Luigi o LEGO Peach.

Per quanto riguarda LEGO Donkey Kong, oltre al lancio previsto durante l'estate, non sono stati svelati ulteriori dettagli per il momento. Dunque rimaniamo in attesa di comunicazioni ufficiali.

Che ne pensate delle novità Lego presentate in occasione del MAR10 Day?