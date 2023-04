Chris Pratt vorrebbe doppiare un gioco de I Magnifici Sette in stile Red Dead Redemption: lo ha detto l'attore durante la promozione di Super Mario Bros. il film, il lungometraggio animato in cui presta la voce al protagonista, Mario.

Si tratta di uno straordinario successo, come riportato ieri: Super Mario Bros. il film ha battuto Frozen 2, segnando un debutto record per i film d'animazione, totalizzando incassi pari a ben 368 milioni di dollari a livello internazionale.

"Se ci fosse un prodotto in cui sei apparso in passato che potrebbe essere trasformato in un videogioco, cosa ti piacerebbe che fosse?", gli è stato chiesto da IGN, al che Pratt ha risposto: "Un gioco de I Magnifici Sette! Potrebbe essere qualcosa alla Red Dead Redemption, molto profondo, in prima persona, con un mondo enorme pieno di cowboy."

Vista la riuscita di Super Mario Bros. il film, l'idea suggerita dall'attore potrebbe effettivamente arrivare all'orecchio di qualcuno che possa concretizzarla. A meno che Pratt non si renda disponibile per interpretare un ruolo direttamente in un eventuale Red Dead Redemption 3...