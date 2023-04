Nintendo Switch: ecco il peso di Final Fantasy Pixel Remaster, Sherlock Holmes The Awakened e altri

L'eShop di Nintendo Switch è stato aggiornato svelando le dimensioni del download di numerosi titoli in arrivo sulla console nelle prossime settimane, tra cui Final Fantasy Pixel Remaster (19 aprile), Sherlock Holmes: The Awakened (11 aprile) e Wildfrost (12 aprile).

Uno dei titoli più pesanti della lista è proprio il bundle che include tutti i titoli della raccolta di Square Enix (capitoli da I a VI, al momento non ancora prenotabile nell'eshop nostrano) con 5,7 GB in totale, laddove i singoli giochi non superano il GB di peso, ad eccezione di Final Fantasy VI (1,3 GB).

Sherlock Holmes: The Awakened - 5,87GB

Final Fantasy I-VI Bundle - 5,7GB

Castle Renovator - 2,4GB

Molly Medusa: Queen of Spit - 1.5GB

Final Fantasy VI - 1,3GB

Elemental War 2 - 1,3GB

Park Story - 1,1GB

Hello Kitty and Friends Happiness Parade - 1,0GB

Hush Hush - 1,0GB

Final Fantasy V - 974MB

Birdie Wing: Golf Girls' Story - 961MB

Tray Racers - 758MB

Final Fantasy III - 734MB

Final Fantasy IV - 734MB

Wildfrost - 720MB

Lost Epic - 690MB

New Tanks - 648MB

Final Fantasy - 612MB

Final Fantasy II - 601MB

Castle of the Underdogs Ep1 - 335MB

Sable's Grimoire: A Dragon's Treasure - 298MB

Sokolor - 244MB

Jigsaw Puzzle Fever - 239MB

Isekai Junior Manager - 224MB

Toziuha Night: Dracula's Revenge - 214MB

Jump Challenge - 112MB

Ultra Pixel Survive - 102MB

Contraptions 2 - 88MB

Murtop - 60MB

Poche settimane fa sono state svelate anche le dimensioni delle versioni Nintendo Switch di Lego 2K Drive e Batora: Lost Haven.