Resident Evil 4, il doppiatore Leon Kennedy recita alcune battute del gioco originale

Nick Apostolides, il doppiatore di Leon Kennedy nel remake di Resident Evil 4, ha accettato l'invito di IGN ed è comparso in video per recitare alcune battute del gioco originale, approfittando dell'occasione per rendere omaggio a Paul Mercier, che ha interpretato Leon ai tempi.

Apostolides ha detto che Mercier è di fatto uno dei suoi eroi ed è probabilmente merito suo se ha cominciato a recitare, ritrovandosi poi dopo tutti questi anni a vivere un simbolico passaggio di testimone in relazione alla serie survival horror di Capcom.

Inutile dire che il doppiatore è un grandissimo fan dell'originale Resident Evil 4 e del lavoro di Mercier in particolare, tanto da conoscere a memoria la maggior parte delle battute, alcune delle quali ancora oggi lo fanno sorridere.

Tornando al remake, nei giorni scorsi è arrivata la notizia che Resident Evil 4 ha superato i quattro milioni di copie vendute in due settimane, ponendosi come uno dei giochi venduti più velocemente di sempre: la conferma dell'ottimo lavoro effettuato per questo rifacimento.

Avete letto la nostra recensione di Resident Evil 4?