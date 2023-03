Nintendo Switch: svelate le dimensioni di LEGO 2K Drive, Tron: Identity e molti altri

L'eShop di Nintendo Switch è stato aggiornato svelando le dimensioni del download di numerosi titoli in arrivo nelle prossime settimane e mesi, tra cui Lego 2K Drive, Tron: Identity e Batora: Lost Heaven.

Fortunatamente nessuno dei titoli in arrivo è un peso massimo come The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, l'esclusiva first party per Switch più pesante di sempre. Quello più pesante è Batora: Lost Haven con 8,2 GB, seguito dal racing arcade LEGO 2K Drive (ecco il nostro provato) con 8 GB stimati. La visual novel Tron: Identity di Bithell Games ha dimensioni pari a 2,60 GB. Di seguito le dimensioni dei giochi svelate dall'eShop, dal più pesante al più leggero:

Batora: Lost Haven - 8,2 GB

LEGO 2K Drive - 8,0 GB

Escape Rooms Bundle - 8,54 GB

Tin Hearts - 5,99 GB

Tape: Unveil the Memories - 3,85 GB

Tron: Identity - 2,60 GB

Smile for Me - 1,68 GB

BootyPets Legends - 1,38 GB

God of Rock - 1,36 GB

Alekon - 1,23 GB

Tuya - 1,2 GB

Kana Quest - 740 MB

Super Cute Alien's Adventure - 565 MB

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly - 557 MB

Labyrinth of Zangetsu - 482 MB

Ratyboy Adventures - 258 MB

Ultimate Anime Jigsaw Puzzle - 214MB

Goroons - 203MB

Dashing Orange - 159MB

Squares and Numbers - 128MB

The Answer is 42 - 127MB

Xiaomei and the Flame Dragon's Fist - 124MB

Lucky Slots - 115MB

Celebrity Slot Machine - 113MB

Tasty Slot Machine - 112MB

Pocket Academy 3 - 84MB

Fusion SHIFT - 77MB

Billy 101 - 46MB

Neko Rescue Tale - 34MB

Abbiamo recuperato le informazioni qui sopra dall'eShop italiano qualora possibile e per i restanti titoli ci siamo basati sulle informazioni condivise da NintendoEverything consultando la divisione europea, giapponese e statunitense dello shop e pertanto le dimensioni potrebbero variare nei nostri lidi per via della localizzazione. Tenete presente che da qui al lancio alcune dimensioni potrebbero variare, specialmente nel caso di LEGO 2K Drive che verrà pubblicato a maggio.