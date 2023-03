LEGO 2K Drive, svelata la durata del single player, in futuro potrebbero arrivare dei crossover

In un'intervista concessa a Wccftech, il creative director Brian Silva di LEGO 2K Drive ha offerto una stima del tempo necessario per completare la modalità storia single player del gioco e ha lasciato intendere che in futuro potrebbe ospitare dei contenuti crossover con altre IP.

"Se l'obiettivo è arrivare alla fine della storia della modalità single player e vincere la Sky Cup, credo che serviranno circa 15 ore", ha detto Silva, che tuttavia ha aggiunto che ci sono molti altri contenuti da esplorare. "Penso che quella sia la stima se punti ad arrivare alla conclusione il prima possibile, ma ci sono tantissime cose da fare. Spero che le persone semplicemente si divertano al punto da voler provare tutti i contenuti e ottenere tutti i collezionabili".

Alla domanda se gli aggiornamenti post-lancio del gioco includeranno anche dei crossover il creative director ha risposto: "Dovremo aspettare e vedere, non ne sono sicuro. [Ride] Tutto è possibile con i Lego."

Pur non dando una risposta certa, dalle parole di Silva possiamo intuire che si tratta di una possibilità concreta. In ogni caso, di certo non stupirebbe più di tanto vedere in LEGO 2K Drive la Batmobile di Batman o veicoli ispirati a Star Wars, dato che entrambi i franchise hanno collaborato con LEGO in passato.

Vi ricordiamo che LEGO 2K Drive sarà disponibile a partire dal 19 maggio per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Vi suggeriamo di leggere il nostro provato se volete saperne di più sul racing game arcade a mattoncini.