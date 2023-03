Steam: Sludge Life è gratis, è un simulatore di vandalismo pubblicato da Devolver Digital

Devolver Digital ha deciso di regalare Sludge Life, il simulatore di vandalismo realizzato da Terri Vellmann e gli sviluppatori di Doseone per festeggiare l'annuncio del sequel. Il gioco è gratis su Steam fino alle 19:00 del 30 marzo 2023 o "esaurimento scorte", dunque vi suggeriamo di approfittare il prima possibile. Una volta riscattato sarà nella vostra libreria per sempre, come se lo aveste acquistato.

Se siete interessati, potrete scaricare gratuitamente Sludge Life su Steam a questo indirizzo. L'iniziativa è stata lanciata per festeggiare l'annuncio di Sludge Life 2, che è stato svelato giusto pochi giorni fa con il lancio in programma entro la fine del 2023 su PC.

Sludge Life è un action adventure in prima persona in cui vestiremo i panni di GHOST, un emergente tagger deciso a rivendicare il diritto di far pare dell'élite dei graffittari. Il gioco si presenta come un irriverente simulatore di vandalismo in cui i giocatori potranno dare libero sfogo ai loro bassi istinti (se vi interessa, c'è anche un tasto appositamente dedicato per eseguire dei rumorosi peti) in un'isola piena di inquinamento popolata da NPC bizzarri e poco raccomandabili.

Come detto, Sludge Life al momento è gratis e considerando che i requisiti di sistema sono alla portata davvero di tutti tanto vale dargli una chance in attesa di scoprire quali nefandezze compirà il protagonista nel sequel.