Final Fantasy 16: nuovi dettagli sugli elementi GDR verranno svelati presto

Durante il panel del PAX East 2023 dedicato a Final Fantasy 16, il producer Naoki Yoshida ha ha promesso che sono in arrivo nuovi dettagli sugli elementi GDR del titolo durante il corso del mese di aprile 2023.

Questo dettaglio è stato confermato durante un Q&A in cui Yoshi-P ha risposto a bruciapelo a una serie di quesiti posti dai fan. Uno di questi, che più che una domanda sembrava una critica, affermava "Avete tolto gli elementi GDR al mio action-GDR". In tutta risposta, il producer ha rassicurato gli appassionati di lunga data affermando che verranno svelati nuovi dettagli in merito durante il prossimo mese. Non è stato specificato di preciso quando, ma ormai siamo agli sgoccioli di marzo, quindi si tratta di attendere poche settimane nel peggiore dei casi.

Come forse saprete, Final Fantasy 16 avrà un sistema di combattimento fortemente incentrato sull'azione, tanto che Naoki Yoshida non ha nascosto di aver preso ispirazione dai titoli Capcom, PlatinumGames e FromSoftware, proseguendo sulla strada iniziata dal quindicesimo capitolo, cosa che non è andata giù a quella parte di fan che speravano in un'esperienza più vicina ai titoli passati della saga. Ciò tuttavia non significa per forza che la componente GDR sarà ridotta all'osso e a questo punto non ci resta che aspettare il prossimo giro di informazioni in arrivo ad aprile per saperne di più.

Nel frattempo, se ancora non lo avete fatto, potete leggere il nostro provato di Final Fantasy 16 e guardare il trailer dedicato alle ambientazioni del gioco mostrato ieri durante il panel del PAX East 2023. Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile su PS5 a partire dal 22 giugno 2023.