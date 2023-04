Super Mario Bros. il film batte Frozen 2, debutto record per un film d'animazione

Super Mario Bros. il film ha battuto Frozen 2, stabilendo un nuovo, clamoroso record a livello internazionale per i film d'animazione con ben 368 milioni di dollari di incassi. Ciò significa che oltreoceano il lungometraggio ha totalizzato finora 173 milioni.

A solo poche ore dalla notizia che Super Mario Bros. il film è il secondo migliore di sempre per incassi nei primi 5 giorni, Deadline ha aggiornato i dati del botteghino, annunciando i sensazionali risultati ottenuti di Nintendo e Illumination.

Sempre a livello internazionale, Super Mario Bros. il film è stato protagonista anche del miglior debutto per un lungometraggio basato su di un videogioco, dopo i 210 milioni di Warcraft: L'Inizio e soprattutto i 72 milioni totalizzati in tre giorni da Sonic: il film.

Non è finita: i dati confermano che l'apertura internazionale è stata la migliore del 2023, superando Ant-man and the Wasp: Quantumania, nonché la migliore in assoluto per Illumination, battendo Minions e Cattivissimo Me 2.