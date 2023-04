Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, un trailer presenta gameplay e le novità del remake per Switch

Nintendo ha pubblicato un trailer panoramico di Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp che presenta le caratteristiche del titolo e le meccaniche di gameplay ai nuovi giocatori, nonché le novità introdotte in questo rifacimento in arrivo su Nintendo Switch.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp è una versione remake per Nintendo Switch dei due capitoli originali usciti su Game Boy Advance, che presentano un comparto grafico aggiornato e ripensato per la console ibrida della grande N.

Non solo, tra le novità introdotte in questa riedizione troviamo l'aggiunta del doppiaggio per tutti i capitani, una campagna inedita per Advance Wars 2, opzioni per velocizzare il gioco e riavvolgere la partita in qualsiasi momento. Non mancano poi delle modalità aggiuntive, con la Battaglia con punteggi, ma probabilmente quella più interessante è il multiplayer in locale e online con cui sfidare amici e altri giocatori.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 21 aprile 2023. Se volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere il nostro provato che abbiamo pubblicato pochi giorni fa, in cui Luca Forte afferma:

"Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp si appresta a portare al grande pubblico una delle serie meno conosciute di Nintendo e Intelligent Systems. Non capiamo come mai ci sia voluto tanto per rivedere in azione Andy e soci, ma la formula di gioco non sembra invecchiata di un giorno negli ultimi 20 anni. Le diverse modalità multiplayer potrebbero dare ulteriore respiro a una formula di gioco semplice ed essenziale, ma non per questo banale."