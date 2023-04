Joel di The Last of Us entra in Resident Evil 4 e Red Dead Redemption 2 con queste mod

I modder DMCS1917 e Darknessvaltier hanno pubblicato un paio di mod che ci permettono di vestire i panni di Joel Miller - ovvero il protagonista di The Last of Us Parte I - all'interno di Red Dead Redemption 2 e Resident Evil 4 Remake. Ovviamente entrambe le mod sono compatibili solo con la versione PC dei due giochi.

In pratica, le mod sostituiscono i modelli dei personaggi dei due giochi - Arthur in Red Dead Redemption 2 e Leon in Resident Evil 4 Remake - con il modello di Joel Miller. Inoltre, nel caso di Resident Evil 4 Remake vi sono anche animazioni facciali complete: molte mod non sono in grado di mantenere queste animazioni, quindi non è un risultato da poco.

Potete vedere un video che mostra Joel nei panni di Leon in Resident Evil 4 Remake qui sotto.

Potete scaricare la mod per Red Dead Redemption 2 a questo indirizzo. Quella per Resident Evil 4 Remake, invece, è qui.

Come sempre vi ricordiamo che le mod non sono contenuti ufficiali. Seguite le istruzioni indicate dai modder per l'istallazione e ricordate che ogni modifica al gioco è a vostro rischio e pericolo. Potrebbero esserci problemi di compatibilità o altre problematica. In questo caso si tratta di semplici modifiche del modello del protagonista, quindi non dovrebbe essere nulla di complesso o rischioso. Le mod, in ogni caso, possono essere rivelate da dei sistemi di anti-cheat e possono causare il ban: in generale, assicuratevi di usarle solo offline.

Se in questo momento non avete modo di giocare a The Last of Us Parte I a causa dei suoi problemi tecnici, potete divertirvi nei panni di Joel Miller all'interno di altri videogame con queste mod.