Ghostwire: Tokyo, data e orario di sblocco su Xbox e Game Pass

Mancano ormai pochi giorni al debutto di Ghostwire: Tokyo su Xbox Series X|S e per prepararci al lancio Bethesda ha svelato data e orario di sblocco del gioco sulla console di Microsoft e nel catalogo di PC e Xbox Game Pass.

Per quanto riguarda il fuso orario italiano (CEST) si potrà iniziare a giocare a partire dalle 02:00 AM di mercoledì 12 aprile 2023, come possiamo vedere nella mappa del tweet qui sotto.

Ricordiamo che in concomitanza del lancio di Ghostwire: Tokyo su Xbox Series X|S e Game Pass verrà pubblicato anche l'aggiornamento gratuito "Il Filo del Ragno", anche su PS5 e PC. L'update include una modalità tutta focalizzata sull'azione: i giocatori devono affrontare orde di nemici all'interno di più di 120 livelli ambientati in un edificio infestato, raccogliendo potenziamenti lungo percorsi divisi in 30 fasi. In questa modalità, inoltre, verrà narrata una storia inedita, con tanto di scenari inediti e missioni extra.

Non è finita qui, perché l'aggiornamento migliorerà le sequenze di intermezzo, espanderà il sistema di combattimento con nuove mosse e tecniche e introdurrà una nuova area basata su una scuola media. Non mancheranno inoltre nemici inediti e una modalità foto estesa, con ancora più opzioni rispetto al passato.