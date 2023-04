God of War Ragnarok e GoW (2018): vediamo la traduzione italiana delle canzoni principali

Bear McCreary, compositore dei temi principali di God of War (2018) e God of War Ragnarok, ha svelato tramite il proprio sito la traduzione inglese delle due canzoni usate nei due giochi, che vengono cantate in una lingua morta, l'antico norreno. Poco sotto vi proponiamo la traduzione italiana.

Ovviamente, le due composizioni musicali trattano dei temi principali dei due giochi, quindi potrebbero essere considerate in parte spoiler. Se ancora non avete giocato ai due God of War e non volete alcun tipo di anticipazione, vi consigliamo di non leggere oltre l'immagine.

Kratos contro Thor in God of War Ragnarok

Ecco una traduzione del testo della canzone usata come tema principale in God of War (2018):

Dio esiliato

La vergogna del padre

La speranza della madre

Il figlio sofferente

Dio esiliato

La vergogna del padre

La speranza della madre

Il figlio sofferente

Figlio della guerra

Verità negata

Le ferite rimangono

Guarisci la sua rabbia

Dio esiliato

Tempesta di odio

Paura crescente

Le ferite rimangono

Affrontare il passato

Piaga divina

I miei peccati messi a nudo

Fidati del ragazzo

Guarisci la sua rabbia

Maledizione del sangue

Al di là di ogni riparazione

Fidati del ragazzo

Guarisci la sua rabbia

Se ne andrà

Non ho redenzione

Dio esiliato

La vergogna del padre

La speranza della madre

Il figlio sofferente

Dio esiliato

Tempesta di odio

Fiducia al ragazzo

Guarisci la sua rabbia

Paura crescente

Le ferite rimangono

È in preda al dolore

Ha bisogno di un padre, non di un dio

Maledizione del sangue

Non ho redenzione

Le ferite rimangono

Affrontare il passato

Ecco invece la traduzione della canzone usata come tema principale in God of War Ragnarok:

Dio esiliato

La vergogna del padre

La speranza della madre

Il figlio sofferente

Dio esiliato

Vergogna del padre

Speranza della madre

Il figlio sofferente

Figlio della guerra

Lasciarsi andare

Richiede una grande forza

Guarire la sua rabbia

Dio esiliato

Tempesta di odio

Paura crescente

Le ferite rimangono

Dio esiliato

Tempesta di odio

Affrontare il passato

Un gigante

Dimora nella gioventù

Il figlio di un dio

Cresce più forte

Un gigante

Ancora giovane

Il figlio di un dio

Diventa più forte

Se ne andrà

Non ho redenzione

Dio esiliato

La vergogna del padre

La speranza della madre

Il figlio sofferente

Segui la mia voce

Illumina la strada attraverso il buio

Dio esiliato

La vergogna del padre

La speranza della madre

Il figlio sofferente

Dio esiliato

Tempesta di odio

Fiduti del ragazzo

Guarisci la sua rabbia

Ragnarok

Si avvicina

Profezia

Sul muro

Chi cadrà allora?

Ragnarok

Come potete vedere, si tratta di un testo semplice, con poche parole, che a malapena compongono delle frasi: si tratta di una scelta voluta, viene spiegato, in quanto Kratos non è esattamente un gran chiacchierone e questi temi sono basati su di lui e sulla sua storia.

